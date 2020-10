Italia verso lo scenario 4 dell’emergenza Coronavirus: ipotesi lockdown dal 9 novembre



Ancora una settimana di tempo, per vedere se le misure restrittive introdotte con gli ultimi Dpcm avranno un effetto sulla curva epidemiologica, poi si deciderà per il lockdown, ma non prima dell’8 novembre. Sarebbe questa la linea del governo imposta da Giuseppe Conte per fermare i casi da Covid-19, che ieri hanno sfondato la soglia dei 31mila in 24 ore avvicinando sempre di più il Paese verso lo scenario 4 dell’emergenza.

