Kanye West ha regalato a Kim Kardashian per i suoi 40 anni l’ologramma del padre morto



Kim Kardashian ha da poco compiuto 40 anni e per il suo compleanno ha ricevuto tra i tanti regali, un dono davvero speciale, qualcosa di incredibile. Suo marito, Kanye West, ha pensato di regalarle un ologramma di suo padre, l’avvocato Robert Kardashian, morto nel 2003. Nel video pubblicato su Twitter dall’influencer, la figura riprodotta in ogni dettaglio parla, scherza e fa anche qualche passo di danza, per la felicità della festeggiata che scrive: “Non riesco a descrivere l’emozione che io e le mie sorelle abbiamo vissuto”.

