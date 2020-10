La Calabria è l’unica regione italiana non a rischio Covid per la Germania: ecco perchè



Il centro epidemiologico tedesco Koch che controlla la diffusione del contagio in Europa salva solo la regione del Meridione. Per tutte le altre regioni (che superano 50 nuovi contagi su 100mila abitanti) chi arriva dal nostro Paese dovrà sottoporsi al tampone o mettersi in quarantena per 14 giorni.

Continua a leggere



Il centro epidemiologico tedesco Koch che controlla la diffusione del contagio in Europa salva solo la regione del Meridione. Per tutte le altre regioni (che superano 50 nuovi contagi su 100mila abitanti) chi arriva dal nostro Paese dovrà sottoporsi al tampone o mettersi in quarantena per 14 giorni.

Continua a leggere

Continua a leggere