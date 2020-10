“La D’Urso deve morire”: condannato Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power



Lo scorso aprile, quando l’Italia era in pieno lockdown, si consumava un acceso scontro a distanza tra Yari Carrisi e Barbara D’Urso. Il figlio di Al Bano e Romina Power aveva scritto in una Instagram story ‘La D’Urso deve morire’ e la conduttrice aveva risposto condividendo un commento della sorella Daniela, che era rimasta impietrita dalla frase in questione. Arriva oggi il decreto penale di condanna che dichiara colpevole il Carrisi, la cui responsabilità è stata accertata in sede penale.

Continua a leggere



Lo scorso aprile, quando l’Italia era in pieno lockdown, si consumava un acceso scontro a distanza tra Yari Carrisi e Barbara D’Urso. Il figlio di Al Bano e Romina Power aveva scritto in una Instagram story ‘La D’Urso deve morire’ e la conduttrice aveva risposto condividendo un commento della sorella Daniela, che era rimasta impietrita dalla frase in questione. Arriva oggi il decreto penale di condanna che dichiara colpevole il Carrisi, la cui responsabilità è stata accertata in sede penale.

Continua a leggere

Continua a leggere