La piccola festa di compleanno per i 70 anni di Mara Venier

Mara Venier ha compiuto 70 anni lo scorso 20 ottobre e, non potendo fare una festa in grande stile, ha voluto brindare con pochi intimi, sempre rispettando le norme anti-contagio previste dallo Stato, per celebrare questo importante traguardo. Tra i presenti anche volti noti dello spettacolo, come Alessia Marcuzzi e il marito, Rita Dalla Chiesa ed Elisabetta Ferracini, la figlia della zia della tv.

