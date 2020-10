L’allarme dei medici ospedalieri: “Se aumentano contagi Covid, ospedali reggeranno solo 2 mesi”



Carlo Palermo, segretario Anaao-Assomed: “Con i numeri attuali della pandemia da Covid-19 gli ospedali italiani potranno reggere almeno per 5 mesi e al momento la situazione è gestibile, ma se dovessimo assistere a un aumento esponenziale dei casi come sta accadendo in altri Paesi come la Francia allora il sistema ospedaliero avrebbe una tenuta di non oltre 2 mesi”.

