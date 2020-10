Lapo Elkann: “Mia madre Margherita Agnelli è autolesionista, ha diviso la famiglia in due”



Il rampollo degli Agnelli si racconta a cuore aperto in un’intervista al Corriere della Sera. Dal passato alle prese con le droghe (“Il mio problema è il fatto che non so limitarmi”) alla scelta di aiutare gli altri, passando per una rivelazione sul difficile rapporto con la madre: “Non c’è dialogo con lei, ha diviso la famiglia in due”.

Continua a leggere



Il rampollo degli Agnelli si racconta a cuore aperto in un’intervista al Corriere della Sera. Dal passato alle prese con le droghe (“Il mio problema è il fatto che non so limitarmi”) alla scelta di aiutare gli altri, passando per una rivelazione sul difficile rapporto con la madre: “Non c’è dialogo con lei, ha diviso la famiglia in due”.

Continua a leggere

Continua a leggere