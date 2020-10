Lentini: parcheggia davanti casa, apre il cancello e muore travolto dalla sua auto



Un impiegato all’ufficio del lavoro di Lentini è morto dopo essere rimasto schiacciato tra il cancello della sua proprietà e la sua auto. Si chiamava Rosario Scrofani e aveva 57 anni. Sarebbe sceso dall’autovettura per aprire il cancello del fondo in contrada Seggio quando la macchina si è messa in movimento.

