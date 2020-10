L’importanza dei social media nel business aziendale. Le linee guida alla base del nuovo GoWebinar di GoDaddy

GoDaddy, il colosso esperto di settore nel campo del web hosting, con più di 78 milioni di domini in gestione, per tutto il 2020 è impegnato in un percorso di divulgazione di cultura digitale, con una serie di GoWebinar rivolti a tutti gli imprenditori e futuri tali, che vogliono iniziare o ampliare il proprio business aziendale. E lo fa in maniera assolutamente gratuita e fruibile, scomodando figure autorevoli del mondo del digital marketing, ogni mese con una competenza diversa, per avere a fine ciclo una panoramica completa di tutte le insenature del mondo digitale.

Lo spazio di fruizione di questi GoWebinar è sul blog della società di hosting, ad accesso libero e gratuito, questo mese l’intervento è reperibile in modalità live anche sulla pagina Facebook di GoDaddy.

E veniamo così al prossimo appuntamento, il 20 ottobre, quando sarà la volta di Luca La Mesa, esperto di social media strategy specializzato in innovazione tecnologica, con un intervento dal titolo “Le migliori strategie social da cui trarre ispirazione”, il quale risponderà ad interrogativi su come generare contenuti a misura di social e ad alto tasso di memorabilità, senza tralasciare problematiche che possono emergere nella gestione della strategia.

Non ci dovrebbero essere dubbi su quanto sia alta l’importanza dei social media nel mondo degli affari oggi. Le aziende dipendono dalle strategie di marketing su Internet per portare più affari. Ogni azienda oggi dovrebbe sfruttare al massimo i canali dei social media. Essi infatti non sono una moda che è destinata ad esaurirsi nel corso degli anni, al contrario cresceranno sia in numero di app che in dimensioni e ogni buon imprenditore può sviluppare maggiore influenza rispetto al suo brand, quanto più investe consapevolmente ed efficacemente in queste piattaforme.

Conoscere i social media e il loro utilizzo a livello aziendale, così come pianificare una social media strategy non è necessario perché è la “cosa alla moda da fare” o perché la gestione dei social media è un compito semplice. Bensì perché il pubblico trascorre più tempo che mai a navigare sui social media. Ogni giorno sempre più utenti interagiscono con i loro marchi preferiti e si connettono con loro a molti livelli.

Avere un tocco d’oro sui social media per generare più contatti e vendite è una strategia ormai collaudata. Ogni azienda può anche entrare in contatto con i clienti molto più facilmente pur essendo in grado di servirli a un livello più profondo.

Un approccio personale ai social media, che cavalca l’onda di strategie social già collaudate, renderà effettivamente più agevoli gli sforzi di marketing digitale. Nel tempo, i clienti soddisfatti diventeranno una prova sociale della credibilità aziendale.

Secondo un rapporto pubblicato da Gartner, il 64% delle persone ha affermato che l’esperienza del cliente è più importante del prezzo del prodotto come fattore quando si tratta di effettuare una vendita. Ciò significa che la reputazione social è importante per la salute di ogni azienda. Ottenere clienti soddisfatti che pubblicano recensioni positive sulla loro esperienza con il marchio è tutta pubblicità performante e credibile.

E GoDaddy si mostra un fedele alleato anche in questa ulteriore sfida di business, grazie alle competenze di un leader di settore come Luca La Mesa il quale presterà le sue competenze a tutti gli utenti che sono interessati ad accrescere le proprie competenze nel mare magnum del mondo social.

L’intervento citato è parte integrante del concept alla base del progetto GoWebinar che è quello di creare una community, uno spazio di incontro e di scambio tra doers per dare vita a nuovi progetti, nuovi sogni, nuove possibilità.