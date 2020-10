L’oroscopo di oggi 19 ottobre: Vergine e Pesci prendono fischi per fiaschi in amore



Nell’oroscopo di lunedì 19 ottobre la Luna in Sagittario apre la settimana con grande ottimismo senza, ahimè, limitare in alcun modo il nostro bisogno di urlare al mondo quello che pensiamo. E’ un momento di verità nel cielo astrologico di questi giorni e le previsioni astrali non potranno che darvi qualche consiglio su come utilizzarlo al meglio!

