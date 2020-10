Luigi Berlusconi si sposa, il matrimonio con Federica Fumagalli a Milano



Luigi Berlusconi sposa Federica Fumagalli a Milano, il 7 ottobre 2020. Il matrimonio, in programma per la scorsa estate, è stato posticipato a causa del Coronavirus, nonostante le pubblicazioni siano già online dallo scorso agosto. Il Corriere della sera rivela che Silvio Berlusconi non sarà presente alla cerimonia in chiesa perché in attesa del secondo tampone, ma raggiungerà comunque la famiglia in serata per la cena nunziale in Brianza.

