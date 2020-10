Maltempo, allerta meteo arancione lunedì 26 ottobre: le regioni a rischio



L’Italia di nuovo nella morsa del maltempo, in particolare al Centro-Nord dove per lunedì 26 ottobre si prevedono temporali diffusi e venti fino a burrasca. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 26 ottobre, allerta arancione su buona parte della Lombardia e sulla Liguria centrale e di Levante. Valutata inoltre allerta gialla su nove regioni.

