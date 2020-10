Maltempo, allerta meteo per temporali domani 16 ottobre su 5 regioni: l’elenco aggiornato



La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domani, venerdì 16 ottobre, a causa di temporali in arrivo soprattutto al Centro Sud: si tratta di Calabria, Abruzzo, Molise, Toscana e Umbria, a cui si aggiungono anche Campania e Lazio per rischio idrogeologico.

Continua a leggere



La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domani, venerdì 16 ottobre, a causa di temporali in arrivo soprattutto al Centro Sud: si tratta di Calabria, Abruzzo, Molise, Toscana e Umbria, a cui si aggiungono anche Campania e Lazio per rischio idrogeologico.

Continua a leggere

Continua a leggere