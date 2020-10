Mamma e figlio scomparsi da più di un mese: si cercano Rosina e Michelangelo



Il 7 settembre scorso Rosina e suo figlio Michelangelo, di sedici anni, sono spariti dalla loro casa in provincia di Alessandria. Non hanno portato via nulla, neanche lo stipendio di Rosina. La piccola comunità di Quattordio si è mobilitata per cercarli. Il timore è che non si tratti di un allontanamento volontario.

