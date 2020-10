Mappa del contagio nelle scuole, oltre 160 istituti chiusi per covid



La mappa del contagio da coronavirus nelle scuole italiane conferma che i numeri di casi sono in costante crescita con un picco di 126 scuole interessate registrato proprio venerdì scorso. Le regioni che fanno segnare il maggior numero di scuole coinvolte sono nettamente la Lombardia e il Veneto, seguite a distanza da Toscana, Emilia Romagna e Lazio. “La scuola favorisce la socializzazione dei ragazzi: nel momento in cui escono, tutte le misure non valgono a nulla” ha avvertito Crisanti.

Continua a leggere



La mappa del contagio da coronavirus nelle scuole italiane conferma che i numeri di casi sono in costante crescita con un picco di 126 scuole interessate registrato proprio venerdì scorso. Le regioni che fanno segnare il maggior numero di scuole coinvolte sono nettamente la Lombardia e il Veneto, seguite a distanza da Toscana, Emilia Romagna e Lazio. “La scuola favorisce la socializzazione dei ragazzi: nel momento in cui escono, tutte le misure non valgono a nulla” ha avvertito Crisanti.

Continua a leggere

Continua a leggere