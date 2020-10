Maria Chiara, morta a Terni di overdose. Il fidanzato: “Le ho dato io l’eroina, voleva provare”



Francesco G., fidanzato di Maria Chiara Previtali, la studentessa di Amelia (Terni) morta sabato mattina, il giorno dopo il suo diciottesimo compleanno, per una presunta overdose da eroina: “Lei aveva voglia di provare, l’ha voluto fare e io l’ho assecondata. Se non lo faceva con me l’avrebbe fatto con qualcun altro”.

