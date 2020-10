Marica Pellegrinelli è positiva al Coronavirus: “Un forte mal di testa, ma sto bene”



Marica Pellegrinelli è risultata positiva al tampone. Una notizia comunicata tramite Instagram Stories, non appena saputo l’esito. La modella ha voluto rassicurare i suoi fan riguardo alle sue condizioni di salute: sta bene, ha sintomi lievi come mal di testa e nausea, ma per il resto è del tutto asintomatica.

