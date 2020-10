Marta Flavi: “Maurizio Costanzo mi tradì con la De Filippi, ma ora la ringrazio”



In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Marta Flavi ha raccontato la sua versione dei fatti in merito al tradimento di Maurizio Costanzo, nel 1990, quando incontrò Maria De Filippi. I due ebbero una storia clandestina per un po’, ma furono poi scoperti. L’attrice, che al momento soffrì tantissimo per la separazione dal marito, ha invece rivelato: “Ora ringrazio Maria per avermelo portato via”.

