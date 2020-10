Massimo Boldi: “Basta terrorismo mediatico”. I fan in rivolta: “Vai a fare un giro negli ospedali”



Massimo Boldi è tornato a parlare sui social. L’attore ha espresso alcune considerazioni relative all’atteggiamento della stampa e della politica che starebbero affrontando la pandemia diffondendo un “terrorismo mediatico”, a cui bisognerebbe mettere fine. Gli utenti dei social, non hanno condiviso quanto dichiarato dal comico milanese e non hanno esitato a commentare in maniera piuttosto dura, sottolineando la pericolosità di certe affermazioni.

