Matthew McConaughey: “Mio padre è morto mentre faceva sesso con mamma, era quello che voleva”



Il bizzarro aneddoto è raccontato dall’attore nella sua autobiografia Greenlights, scritta in solitudine nel deserto e appena pubblicata. Fu non poco turbolento il rapporto tra i suoi genitori Mary Kathleen “Kay” McCabe e James Donald McConaughey (morto nel 1992): si sono sposati in tutto tre volte, con due divorzi.

