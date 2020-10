Maxi focolaio in una Rsa di Alberobello: in Puglia schizza il numero di nuovi positivi Covid



Scuole e uffici comunali chiusi in via precauzionale ad Alberobello, in provincia di Bari, dopo che nella Rsa Giovanni XXIII sono stati diagnosticati più di 70 contagi di Coronavirus tra pazienti e dipendenti. Balzo dei contagi giornalieri in Puglia: sono 315 i casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore.

