"Mi hai salvato la vita": Gwen Stefani e Blake Shelton si sposano, la foto del prezioso anello



Gwen Stefani e Blake Shelton hanno deciso di sposarsi. La proposta di matrimonio è arrivata in queste ore. La cantante dei No Doubt ha detto sì e ha indossato fiera il prezioso anello di fidanzamento. Il suo compagno, il giudice di The Voice, ha dichiarato pubblicamente l’immenso amore che prova per lei: “Mi hai salvato la vita”.

