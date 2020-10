Milazzo, parla il 15enne salvato da Aurelio Visalli: “Lui è il mio eroe, pensavo di morire”



Parla in esclusiva a Fanpage.it il 15enne che si è salvato grazie al militare della Guardia costiera Aurelio Visalli, annegato tra le onde alte 10 metri sulla spiaggia di Milazzo, in provincia di Messina. Il 15enne ha pubblicato un post sui social, non sapendo della morte del suo salvatore. Il ragazzo spiega l’accaduto con forte senso di rammarico e si scusa con la famiglia di Aurelio.”Chiedo scusa, Aurelio mio eroe”.

