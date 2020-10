Mino Magli, il presunto ex di Elisabetta Gregoraci: “Mi disse che aveva un contratto con Briatore”



A Live – Non è la d’Urso ospite lo stilista Mino Magli, che ha parlato pubblicamente di un fidanzamento con Elisabetta Gregoraci andato avanti per sei anni, prima di essere interrotto da un viaggio in Kenya della conduttrice, dal quale tornò con una lettera per lui: “mi spiegava cosa stava accadendo e mi parlava di un contratto che aveva, penso, con Briatore. La loro storia sarebbe servita per il suo futuro e per la sua carriera”.

