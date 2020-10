Morta Noria Nalli, la giornalista che raccontava la sclerosi multipla: aveva 55 anni



Lutto nel mondo del giornalismo piemontese per la morte di Noria Nalli, affetta da sclerosi multipla, che aveva raccontato la malattia nei suoi blog, in tv e nei suoi libri. Una infezione è stata fatale al suo corpo già debilitato. Di lei diceva: “Vivo la vita, come un film, un racconto avvincente”.

