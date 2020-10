Nando Colelli è diventato papà, è nato Riccardo



Nando Colelli, l’ex concorrente del Grande Fratello 10 ed ex star dei film porno, è diventato papà per la prima volta. Il piccolo nato si chiama Riccardo e al momento della nascita già pesava 3,7 kg. Finalmente, per la gioia dell’ex attore e la sua compagna Sara Marcello, può dirsi coronato il loro sogno d’amore.

