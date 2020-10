“Non moriremo solo di Covid-19, ma anche di fame e psicologicamente. Ma possiamo uscirne…”



La lettera di Elena, studentessa 21 anni a Fanpage.it. Non moriremo solo di Covid-19, moriremo anche di fame. Non moriremo solo di Covid-19, moriremo anche psicologicamente e pochi ne parlano. Non possiamo più solamente additare un colpevole che identifichiamo in un ‘Governo-Leviatano’. Possiamo farcela anche noi se solo imparassimo ad ascoltare e ad essere più onesti con noi stessi.

