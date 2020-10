Nuoro, infermieri al lavoro col pannolone e senza mascherine e dispositivi di protezione



Una situazione allo stremo nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale sardo, come confermato a Fanpage.it dal sindacato Nursind. Ma non solo. “Non si può lavorare in queste condizioni – spiegano i segretari Annarita Ginesu e Mauro Pintore – Senza pause, bere, bagno. Così non si può andare avanti. Questo significa mettere a rischio anche i pazienti”.

