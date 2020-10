Olivia Newton John: “Il cancro non lo auguro a nessuno, ma nella mia vita è stato importante”



Intervistata dal Guardian, Olivia Newton John è tornata a parlare del suo lungo e tortuoso percorso verso la guarigione, dopo che il cancro l’ha raggiunta per la terza volta. L’attrice dichiara alla testata britannica di stare bene, e di non aver mai affrontato la malattia come una guerra, bensì di aver capito con il tempo che per lei è stata qualcosa di diverso: “Il cancro non è una condanna a morte, è stato un dono”.

