Omicidio Chiara Poggi, revisione negata per Alberto Stasi: non ci sarà un nuovo processo



Alberto Stasi resta in carcere. I giudici della corte d’Appello di Brescia hanno risposto no alla richiesta di revisione del processo presentata dal difensore di Stasi, Laura Panciroli lo scorso luglio. La difesa di Stasi aveva parlato di ‘nuovi elementi di prova’ in grado di scagionare l’allora fidanzato di Chiara Poggi, condannato con sentenza definitiva a sedici anni di carcere per il delitto di Garlasco.

