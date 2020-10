Omicidio Pamela: Corte d’Assise conferma l’ergastolo a Oseghale



Confermata la condanna all’ergastolo con isolamento diurno di 18 mesi per Innocent Oseghale per l’omicidio della 18enne romana Pamela Mastropietro uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018 a Macerata. Il 32enne pusher nigeriano ha lasciato l’aula protestando, urlando “italiani, non sono stato io.

