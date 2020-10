Padova, operai travolti da una montagna di terra: 47enne muore mentre lavora



Poco prima delle 10, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Montà all’interno della struttura dell’ACEGAS APS per un incidente sul lavoro. I due operai erano intenti a lavorare in una buca profonda un paio di metri, quando è avvenuto il cedimento del terreno circostante. Per uno di loro non c’è stato nulla da fare…

