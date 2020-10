Paola Di Benedetto e Fede vanno a vivere insieme, le immagini della nuova casa



Vita nuova per Paola Di Benedetto e Federico Rossi, che hanno iniziato la convivenza e si sono trasferiti in un grande appartamento a Milano. La coppia mostra le prime immagini della nuova abitazione, tra montagne di scatoloni e lei scrive: “Una piccola donna che cresce. Non sarò più sola ma sarò accanto alla persona che amo”.

Continua a leggere



Vita nuova per Paola Di Benedetto e Federico Rossi, che hanno iniziato la convivenza e si sono trasferiti in un grande appartamento a Milano. La coppia mostra le prime immagini della nuova abitazione, tra montagne di scatoloni e lei scrive: “Una piccola donna che cresce. Non sarò più sola ma sarò accanto alla persona che amo”.

Continua a leggere

Continua a leggere