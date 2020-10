Papa Francesco favorevole a unioni civili per coppie omosessuali: “Hanno diritto a una famiglia”



Da Papa Francesco arriva un’importante apertura verso le unioni civili per le coppie omosessuali: “Gli omosessuali hanno diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno il diritto a una famiglia. Nessuno deve esserne escluso”, afferma in un film presentato al Festival del Cinema di Roma.

