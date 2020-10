Papa Francesco: “Gli omosessuali sono figli di Dio, hanno diritto a una famiglia”



Via libera di Papa Francesco ad una copertura legale per le coppie gay. Il giudizio del pontefice è contenuto in un documentario in uscita oggi alla Festa di Roma a firma di Evgeny Afineevsky in cui dice che “le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia”.

