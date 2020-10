Parma, poliziotto in borghese dà un calcio al volto a un manifestante immobilizzato



Un agente di polizia in borghese in servizio ieri sera a Parma durante la manifestazione organizzata contro il nuovo Dpcm del governo ha sferrato un calcio al volto a un ragazzo che era stato immobilizzato a terra da due colleghi. La Questura: “Verranno adottati immediati provvedimenti in relazione alle responsabilità configurabili, previa immediata assegnazione a servizi non operativi”.

