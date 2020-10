Perché i giovani potrebbero dover aspettare fino al 2022 per avere il vaccino anti-Covid



Una persona giovane e in salute potrebbe non essere vaccinata contro il coronavirus fino al 2022. A dirlo la ricercatrice dell’Oms, Soumya Swaminathan, che ha spiegato che non sarà possibile una vaccinazione di massa rapida contro il Covid-19. Quando un vaccino arriverà, la priorità l’avranno gli operatori sanitari e quelli in prima linea, poi gli anziani.

Continua a leggere



Una persona giovane e in salute potrebbe non essere vaccinata contro il coronavirus fino al 2022. A dirlo la ricercatrice dell’Oms, Soumya Swaminathan, che ha spiegato che non sarà possibile una vaccinazione di massa rapida contro il Covid-19. Quando un vaccino arriverà, la priorità l’avranno gli operatori sanitari e quelli in prima linea, poi gli anziani.

Continua a leggere

Continua a leggere