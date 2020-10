Perché sono esplosi i contagi da Coronavirus in Italia



Il report settimanale del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità evidenzia una situazione allarmante in Italia, con un costante aumento dei casi di Covid-19 e criticità che ormai riguardano anche la tenuta dei servizi sanitari. L’epidemia è in una “fase acuta” e presto potrebbero riscontrarsi importanti “criticità”, motivo per cui si chiede di pensare anche a misure maggiormente restrittive. L’indice Rt nazionale si attesta a 1,17.

