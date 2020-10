Pescara, guida il monopattino elettrico al telefono e investe ragazza incinta di otto mesi



L’incidente in pieno centro a Pescara. Laura ha riportato diverse ferite ed è stata costretta a restare in ospedale per una settimana, da sola, non potendo ricevere visite per via dell’emergenza Covid, ma soprattutto con la paura di poter perdere la bambina che porta in grembo. “Un incubo per lei”, il racconto del padre.

