Positiva al coronavirus getta la spazzatura, vicini la segnalano: denunciata per epidemia colposa



“Sono positiva ma asintomatica, quindi posso uscire di casa almeno per buttare l’immondizia” avrebbe riferito la donna di 65 anni ai poliziotti che le contestavano il suo comportamento. Per lei una multa di 400 euro prevista per chi non rispetta la quarantena ma anche una denuncia per epidemia colposa.

