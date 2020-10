Previsioni meteo 21 ottobre: nuvole e piogge al Nord, temperature in lieve aumento ovunque



Le previsioni meteo di domani mercoledì 21 ottobre indicano che avremo cielo coperto con qualche pioggia debole al Nord-ovest, come in Piemonte, nubi sui settori montuosi e in generale più soleggiato sul resto delle regioni. Temperature in lieve aumento un po’ dappertutto, con massime di 19 gradi anche al Nord.

