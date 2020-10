Previsioni meteo 27 ottobre: ciclone sull’Italia, piogge e temporali da Nord a Sud



Le previsioni meteo di martedì 27 ottobre indicano che la perturbazione attualmente in transito sul nostro Paese correrà velocemente verso Sud, ma sarà ancora in grado di disturbare il meteo per gran parte della giornata. Qualche pioggia in mattinata al Nord, poi le precipitazioni si concentreranno principalmente al Sud.

