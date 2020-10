Proteste da Nord a Sud contro il nuovo Dpcm, bombe carta e negozi saccheggiati: decine i fermati



Notte di alta tensione in tutta Italia in seguito alle proteste contro le misure contenute nell’ultimo Dpcm che sono ben presto sfociate in guerriglia: a Torino sono state lanciate bombe carta e bottiglie e sono stati saccheggiati negozi, a Trieste fumogeni contro la prefettura, disordini anche a Milano, dove quasi trenta persone sono state portate in questura, a Napoli e in Puglia.

