Quando Kim Kardashian aiutava Kanye West malato di Covid: “Ero spaventata, usavo guanti e visiera”



Kim Kardashian racconta il periodo in cui ha dovuto fare da ‘infermiera’ a suo marito Kanye West, che a febbraio ha contratto il Covid-19. Un momento non semplice e di grande paura per l’influencer che dice: “Ho dovuto affrontare tutto da sola”. Non è certo la prima volta che l’imprenditrice diventa la spalla del suo compagno, anche per problemi di salute, come è accaduto quando ha dovuto comunicare il suo disturbo bipolare.

