“Qui in Olanda se ti metti la mascherina al supermercato te la fanno togliere: siamo preoccupati”



In Olanda da un paio di giorni si rischia di superare la soglia dei settemila contagi. “Non si tracciano i contatti dei positivi e non è necessario un tampone negativo per uscire dall’isolamento”, spiega Laura Volpe, trentenne italiana emigrata sei anni fa ad Amsterdam, dove lavora come organizzatrice di eventi. “Non mi sento sicura qui – dice – Ho pensato di tornare in Italia ma non lo farò”.

