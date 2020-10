Ragazzini non indossano la mascherina davanti alla scuola: tutti multati dalla polizia municipale



Una sanzione di 400 euro ad alcuni ragazzini che davanti scuola non indossavano la mascherina. I controlli sono spesso opera di agenti in borghese e sono portati avanti dalle forze dell’ordine in tutta Italia. Il provvedimento mira a rendere i dispositivi di protezione personale un’abitudine consolidata anche nella vita dei più giovani.

