Raoul Bova molto dimagrito sul red carpet della Festa del Cinema di Roma: “Ero ingrassato 20 chili”



L’attore si è presentato sul red carpet visibilmente dimagrito, suscitando la preoccupazione dei fan, che hanno notato un look molto diverso dal solito. Raoul Bova ha rassicurato il pubblico confidandosi a Tv Sorrisi e Canzoni: “Mi alleno tutti i giorni, sono pieno di energia”. E ha spiegato il suo cambiamento fisico con la voglia di rimettersi in forma dopo un periodo di sofferenze che lo aveva portato a prendere peso: “Avevo perso mamma e papà e il lavoro non andava”.

Continua a leggere



L’attore si è presentato sul red carpet visibilmente dimagrito, suscitando la preoccupazione dei fan, che hanno notato un look molto diverso dal solito. Raoul Bova ha rassicurato il pubblico confidandosi a Tv Sorrisi e Canzoni: “Mi alleno tutti i giorni, sono pieno di energia”. E ha spiegato il suo cambiamento fisico con la voglia di rimettersi in forma dopo un periodo di sofferenze che lo aveva portato a prendere peso: “Avevo perso mamma e papà e il lavoro non andava”.

Continua a leggere

Continua a leggere