Ricevimento di nozze con 160 invitati a Modica, arrivano i carabinieri: multa e banchetto saltato



I due sposi siciliani avevano organizzato tutto in grande anticipo ma una volta varato il nuovo Decreto del presidente del consiglio in materia di norme anticovid avrebbero dovuto rinviare tutto o almeno ridurre drasticamente gli invitati a 30 persone. Così non è stato, nulla era stato disdetto ma a bloccare tutto ci hanno pensato le forze dell’ordine.

