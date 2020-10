Rischio chimico per i consumatori, Ministero annuncia richiamo di 10 prodotti con sesamo



Dieci prodotti alimentari sono stati richiamati dal mercato per un possibile rischio chimico per i consumatori causato da un ingrediente comune, i semi di sesamo, sul quale sarebbe stata riscontrata la presenza di ossido di etilene in quantità oltre i limiti di legge consentiti. In tutti i casi i prodotti elencati non devono essere consumati.

