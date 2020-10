Ritrovato Orlando, 16 anni. L’annuncio della mamma: “È a Roma, sano e salvo”



“Abbiamo ritrovato Orlando!!E’ a Roma, sano e salvo.Grazie, grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno aiutato e ci hanno dato notizie!!”. Così in un post di qualche minuto fa Letizia Jacopini, mamma di Orlando Caneschi, sedici anni. Il giovane sarebbe dovuto arrivare a Empoli in treno, nel pomeriggio di ieri, ma non è mai arrivato a casa…

